Meie kolumnisti esmakohtumine kallimaga uhkes uues vanglas: pahased ametnikud, lukus uksed, kehaskänn ja katkised telefonid

«Ehh, vabandage, teate, ma ei saa välja siit uksest,» kurtsin kohmetusega ametnikutädile, tõmmates kusjuures veel samal ajal jõuga ust, kusjuures.

«Sisse ikka. Teil on vaja sealt uksest sisse saada,» selgitas tädi lollile ja jätkas, «oodake, uks tehakse lukust teile varsti lahti!» Jeesus, kui piinlik. Kuidas ma nii loll võisin olla, et asjast aru pole ikka veel saanud. Väga piinlik, et tädi peab mind õpetama nagu oma last.

«Ahsoo, jah, tõesti, okei, ma ootan,» üritasin mina ikka edasi ja aina sügavamale pugeda. Loomulikult ma naeratasin, kuid ka see ei sulatanud tädikese südant. Pöörasin siis igaks juhuks talle selja ja vahtisin ukse kõrval olevat valget kiviseina ja tõin oma käed ette kokku, et ma midagi rumalat jälle korda ei saadaks.

Lõpuks tehti mulle ja teisele külastajale uks lahti ning me kappasime mööda treppe ja koridore kokkusaamisruumi. Võrreldes Magasini tänaval oleva vanglaga on siin kõik nagu hotellis. Tuba oli soe, ruumi oli palju, lastele oli väike lauake klotside ja värviraamatutega.

Siinkohal oleks paslik ka ära mainida, et erinevalt uuest Eesti seriaali «Pank», kus on näha suurt avarat kohtumisruumi, siis ei tasu end sellest lollitada lasta. Tegelikkuses toimub terve kohtumine klaasi tagant ja telefoni teel.

Telefonidega juhtus meil ka selline huvitav vahejuhtum. Need nimelt jäid mingisuguse üldise rikke tõttu tummaks natuke rohkem kui 45 minutiks. Niisiis istusime me seal helikindla klaasi taga 45 minutit, täielikus teadmatuses, mis toimub, miks toimub ning millal see pull ära lõppeb.

Kui me seal kolmekesi teiste kokkusaajatega istusime, muutusime kergelt närviliseks. Koputasime uksele, sest, arvake ära – see oli lukustatud. Me istusime umbes 18 m2 ruumis kolmekesi luku taga. Ei mingit informatsiooni, mis toimub, miks toimub või mis plaan on, ega võimalust tualettigi kasutada.

Vahepeal käis üks vanglaametnik kinnipeetavate poolel kurja nägu tegemas ja viipas, et justkui peaksid telefonid töötama. Ei tema ega ka meie endi pahameelest need telefonid tööle hakanud. Lõpuks, pärast kolmveerandtunnist vaikust hakkasid telefonid valikuliselt taas tööle. Lubati, et rikkele kulunud aeg lastakse tasa rääkida.

Kahjuks on minul aga mikropõis ja ma palusin, kas ehk minu armsam saaks küsida mõnelt valvurilt, et mul uks lahti tehtaks ja ma tualetti kasutada saaksin. Ma pidin peaaegu lõhkema, ning aega kellal oli veel 30 minutit.