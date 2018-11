Riik, mille meeste «supersperma» on üleilmselt kõige ihaldusväärsem

Taanlaste spermat ei hinnata vaid põhjamaalaste heledate peade ja siniste silmade tõttu. Osalt on nende seemne edukuse taga ka Taani spermakliinikute tuntud kvaliteet ja kõrged nõudmised. Kuigi nende spermadoonoritel on võimalus jääda ka anonüümseks, on suurem osa neist oma identiteedi avaldanud, edastab Metro.

Avaliku doonori puhul on järglasel võimalus oma bioloogilise isaga pärast 18. eluaastat ühendust võtta, et oma sugupuu ja pärinemise kohta küsimusi esitada. Lisaks meeldib tellijatele taanlaste sperma seetõttu, et doonorid on sageli väga pikad, hea tervise juures ja kõrgharidusega. Peale selle on aga Taani meestel ihaldusväärne viikingite oreool, millest tahetakse osa saada.