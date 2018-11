Sodiaagi saladused: need 3 tähemärki on Skorpionile parimad kaaslased

1. Sõnn

Sõnn ja Skorpion on mõlemad oma kohustustele väga pühendunud ja kui need tähemärgid üksteist leiavad, ei anna nad oma armastuse osas kunagi alla. Skorpioni armastus on justkui sügav ja vankumatu emotsioon, mis on pärit teisest maailmast. Sõnn on rohkem huvitatud sellest, mis on reaalses elus käegakatsutav. Kui nad aga oma erinevused kõrvale jätavad, on oodata palju ilutulestikku.

2. Vähk

Kogu sodiaagist peetakse Skorpioni parimaks kaaslaseks just Vähki. Mõlemate juhtivaks elemendiks on vesi, mis tähendab, et need tähemärgid ei pea kunagi muretsema, kas teine pool nende emotsionaalseid vajadusi mõistab. Vesi on tundlik, intuitiivne ja spirituaalne ning täpselt samad omadused on ka Skorpionil ja Vähil.

3. Kalad