10 nippi, mis aitavad säästa, et investeerimisega alustada

Tihtipeale arvatakse, et investeerimisega alustamiseks on vaja tuhandeid eurosid. Tegelikult piisab aga juba paarikümnest eurost. Üks Kogumispäeviku liige jõudis investeerimiseni läbi huvitava mõtteharjutuse: «Kui ühel päeval võtad selle müstilise Nasdaq-lehe lahti, vaatad seda virr-varri seal ning mõtled, et issand – mis minust saab? Paned selle kinni tagasi ja lähed igapäevatoimetusi tegema. Õhtul poes aga vaatad huulepulka ja selle hinda, paned selle letile tagasi ning teed otsuse – just sellesama huulepulga raha eest lähen ja ostan aktsiaid. Just nii täpselt see alguse saigi.»

Investeerimisele eelneb alati säästmine. Investeerimisega pole võimalik alustada kui sa ei suuda esmalt investeerimiseks vajalikku raha kõrvale panna. Mis nippidega aga koguda lisaraha, et investeerimisega algust teha?

Maksa esmalt alati endale

Kõige lihtsam nõuanne kõlab nii – kanna igal palgapäeval kindel summa esmalt enda säästukontole. Nii väldid emotsioonioste ja ei hakka kulutama raha asjadele, mida sul tegelikult vaja pole. «Kui oled igal palgapäeval teatud summa kõrvale pannud, siis majandad selle rahaga, mis sulle kätte jääb. Sama on mul suurte ostude ja liisingutega. Niiöelda kõrvale pandava raha arvelt ei liisi ma mitte midagi,» avaldas üks grupi liikmetest.

Tasakaalusta kulusid

Üks grupi liikmetest kasutab nippi, mis aitab raha koguda ning samaaegselt planeerida suuremaid kulutusi. «Olen välja arvutanud aasta keskmise kulu eluasemele, nüüd ka laste huvitegevusele ja pean selle üle ka jooksvalt arvestust. Paneme jooksvalt iga kuu sama summa väikese reserviga eraldi kontole. Suvel koguneb, talvel kulub, aga kogu aasta vältel on kulud ühtlased ja talve saabudes ei tule küttearved mitte kunagi rahakotti laastavalt,» kirjutas ta.

Lähtu alati eelarvest

Selleks, et ei tekiks olukorda, kus nädal enne kuu lõppu on pangakonto tühi, on mõistlik koostada eelarve. Kogumispäeviku failide kaustas on olemas pere eelarve planeerimist lihtsustav Exceli tabel, mis võimaldab kulusid ja tulusid paremini planeerida. Jooksvaks kulutuste jälgimiseks on hea tööriist näiteks Moneyfy, Goodbudget või HomeBudget mobiilirakendus.

Pane kirja oma eesmärgid

Kui sul on eesmärk silme ees, on säästa palju lihtsam kui lihtsalt igaks juhuks raha kõrvale panna. Kui eesmärgid kirjas, saad eelarvet koostades selgeks, kui palju iga kuu säästa suudaksid ja kaua unistuse täitumine võiks aega võtta. Eesmärgid peavad olema selged, mõõdetavad, isiklikult olulised ja ajaliselt piiritletud. Näiteks: «Panen iga kuu kolmandal päeval 50 eurot kõrvale, et aasta lõpuks oleks 600-eurone rahaline puhver ootamatusteks.» Paljud aga ütlevad lihtsalt iseendale, et «proovin kulutada vähem», kuid see lubadus kipub juba paari päevaga ununema.

Kõik algab mõtlemisest!