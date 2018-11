Indrek Vaheoja meeste tervisest: «Enne kui midagi küljest kukub, enne arsti juurde ei minda»

Tuleva isadepäeva valguses ütleb Indrek Vaheoja, et hea isa on olemas ja kindlasti kuulab ära, mitte ei aja ainult oma joru. Lapsepõlves meeldis Indrekule kõige rohkem oma isaga tööl kaasas käia. «Isa oli autojuht ja praegu sõidab ka, nii et mulle meeldis see kõige rohkem,» räägib Indrek.

Lisaks isadepäevale on novembrikuu pühendatud ka meeste tervise eest seismisele. Kampaaniat nimetatakse vuntside inglise keelsest nimetusest inspireeritult movembriks ja tervisele tähelepanu juhtimiseks kasvatavad mehed justnimelt vuntse.

Indrek räägib, et kunagi aastaid tagasi, kui Eestis veel eriti vuntse ei kasvatatud ja ta Austraalias käies sellest kampaaniast teadlikuks sai, oli ta tagasi tulles üks esimestest, kes teadlikult vuntse kasvatama hakkas.

Küll aga tunnistab Vaheoja, et viimastel aastatel pole ta spetsiaalselt movembri jaoks vuntse kasvatanud, vaid on lihtsalt mugav. «Minu arust on vunts mehe au ja südametunnistus, ja musi vedru nagu öeldakse, nii et mina igal juhul olen vuntsi poolt,» sõnab Indrek.

Varasematel aastatel on Indrek seoses vuntsi kasvatamisega rääkinud inimestele ka kampaania tagamaadest ja üleüldiselt sellest, et mehed ei hooli oma tervisest. «Enne kui midagi küljest kukub, enne arsti juurde ei minda,» tunnistab Vaheoja ja tõdeb, et pole ka ise sellest patust päris puhas.