Purustame müüte: kas tualettpotilt on võimalik suguhaigust saada?

Lisaks on neil mikroorganismidel kehasse pääsemiseks õiget kohta vaja, milleks sobib näiteks limaskest või lahtine haav. Seetõttu ei ole põhjust karta, et tualettpotilt nii kergesti mõne haiguse külge korjaks. Selleks peaks hõõruma end vastu tualettpotti, millele on vähem kui kümme sekundit tagasi haigestunud inimese kehavedelikke sattunud. Ilmselgelt ei ole midagi säärast mõtet teha ja tasub arvestada, et kõvalt pinnalt võib omale kaasa saada näiteks kilobakterit, shigella bakterit ja noroviirust. Selle vältimiseks ei ole muud kui tuleb pärast tualeti kasutamist oma käed ära pesta.