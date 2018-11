Vanem uurib: kas on ikka õige õpetada lapsele, et kiusajat peab vastu lööma?

«Olen täiesti nõus, et vägivallale vägivallaga vastata pole õige. Samas on siiski väga levinud arvamus, et tuleb vastu lüüa. Küllap see tuleb sellest, et see on kõige lihtsam viis ennast kaitsta ja kui paremat ideed pole, siis sobib see hästi. Samas on see tegelikult ohtlik, sest kui lööja on ikka suurem ja väga agressiivne, siis võivad tulemused olla väga halvad.