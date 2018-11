25 märki, et su mees on «see üks ja õige»

1. Mitte miski sinu praeguses suhtes ei tekita sinus ärevust.

2. Ta võtab su tagasisidet enda kohta tõsiselt.

3. Sul ei ole piinlik oma sõpradele rääkida, kui õnnelikus suhtes sa oled.

4. Sa võid talle usaldada oma igapäevaseid ülesandeid, näiteks poest selle õige piima toomist, mille sa unustasid.

5. Ta tunneb ennast sinuga üritustel kaasas käies mugavalt, isegi kui sa talle kogu aeg tähelepanu ei pööra.

6. Talle meeldib sinuga uhkustada, sest ta on su suurim fänn.

7. Ta toob sinu nimel rõõmuga ohvreid ja sina teed tema jaoks sama.

8. Te jagate samu väärtusi.

9. Ta teeb sinu jaoks väikeseid žeste isegi pärast mitmeid koosoldud aastaid.

10. Ta ei proovi sind muuta.

11. Kui sa mõtled temaga abiellumisest, ei ole parim osa mitte pulm, vaid hoopis idee, et saate elu lõpuni koos olla.

12. Te olete koos kaugsuhte üle elanud.

13. «Ma igatsen sind» ei ole lihtsalt armas asi, mida öelda, vaid reaalne ja sügav tunne.

14. Sa ei taha elada koos toakaaslasega ja tegelikult meeldib sulle üksi elada, aga üle kõige tahaksid siiski temaga koos olla.

15. Ta on esimene inimene, kellega sa tahad kõiki oma uudiseid ja juhtumisi jagada.

16. Sa ei karda asju tulevikku planeerida, sest oled oma suhte osas enesekindel.

17. Sa võid tema ees piinlikkust tundmata nutta.

18. Kui su sõbrannad kurdavad oma suhte või meeste üle, kellega nad väljas käivad, ei oska sa suurt midagi lisada, sest sinu partner kohtleb sind hästi.

19. Ta saab su perekonnaga hästi läbi ja on hoolitsenud selle eest, et ka sina suhtleksid tema perega.

20. Ta hoolib su sõpradest ja küsib vahel, et kuidas neil läheb.

21. Ta laseb sul ennast halbadest emotsioonidest tühjaks kurta.

22. Ta ütleb sulle lihtsalt niisama, et sa näed kuum välja.

23. Te saate koos ilma tülitsemiseta reisimas käia.

24. Ta planeerib tegevusi, mis sulle meeldivad.

25. Ta teeb kõvasti tööd, aga sina oled tema prioriteet number 1.