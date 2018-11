Viie lapse isa ja lodjamees Priit Jagomägi: lapsi ei tohiks võtta alluvatena, vaid lõbusate kaasteeliste ja sõpradena

Kinolodjatuurid olid meeldejäävad, sõitsime rannakülad ja Peipsiäärse läbi. Tegime neid koos Kinobussiga kolm aastat. Iga õhtu helindas lodjapurjele näidatavaid tummfilme uus bänd. Üks aasta sõitsime nõnda kõik maakonnad läbi. Mobiilse viikingilaevaga käisime Eesti kultuuripäevadel Pariisis ja pärast sõitsime kuu aega mööda jõgesid ja kanaleid Antwerpenisse. Lahe oli sõita Viinamägede vahel.

Kuidas sa oma abikaasaga kohtusid?

Oleme mõlemad geograafid. Geograafid on tuntud oma seiklusliku elulaadi ja lõbusate pidude poolest. Seltsielu on seal isegi kohati tähtsam kui õppimine. Pidudel, matkadel ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi üritustel olid esimesed kohtumised. Ühised pikemad Venemaa matkad olid need, kus saime aru, et võiks koos rohkemgi peale matkamise ja seiklemise ette võtta. Rasketel talimatkadel, kus on suured seljakotid ja tarvis elus püsimise nimel võidelda, tulevad inimeste iseloomud hästi välja ning saab teada, kellega tahaks edaspidigi luurele minna.

Milliste on põhimõtete järgi te abikaasaga lapsi kasvatate?

Väga ranged lapsevanemad me pole olnud. Oleme lastel lasknud teha seda, mida nad ise tahavad ja õigeks peavad. Oleme nad võtnud oma tegemistele kaasa. Nad on saanud palju käia vanaemade-vanaisade juures. Meil on see eelis, et kõik vanavanemad elavad maal ja nad saavad päris maaelu ka näha. Kivisse raiutud põhimõtteid pole meil enda elus ka ja lastele pole samuti midagi peale surunud. (Priit tervitab ujujat kellahelinaga ja kaasreisija kommenteerib, et tal hakkas puhtalt selle inimese vaatamise peale külm. Haaran samuti tee järele. Priidul ei paista aga külm olevat, sest tal on seljas kampsun ja sini-must-valge tuttmüts.)

Kas sinu kampsun on soe?

See on lodjakampsun. Need on poole suuremana valmis kootud ja soojaga väiksemaks vildisarnaseks pestud. Need hoiavad tuult ja tormi kinni.

Milline teil abikaasaga rollijaotus on?

Saame üksteise asendamisega hästi hakkama. Kui vaja, teen mina koduseid toimetusi ja tegelen lastega. Liisa-Lota teeb tööasju ja vastupidi ka. Meil polegi väga kindlat rollijaotust. Liisa-Lotal on samuti laevamehepaberid ja merekoolid läbi käidud ning ta saab naiskapteni ametiga hakkama. Lodjaseltsi asja olemegi kahekesi algusest siiamaani vedanud. Siin Lodjaseltsis ongi enamuses meie sõbrad ja tuttavad ametis olnud. On hea vaheldus endal ka rolle vahetada. Pikematel reisidel on omad lapsed ka kaasas. Igapäevasõitudel võtame nii palju jungasid ja madruseid kui hädapärast vaja on. Kuna meil on teised madrused lisaks oma perekonnale ka, siis loodetavasti poisid madrusemürgitust ei saa. Kui nad liiga palju peaksid ametis olema, siis võib-olla tüdineksid ära. Tundub, et neile asi ikka meeldib ja neid ei pea sundima. Tõrget pole tekkinud.