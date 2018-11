Retseptisoovitus isadepäeva õhtuks: šokolaadikook vaid kahest koostisosast

Kristina ütleb, et mehed teevad poes vähem impulssoste kui naised. Ehk kui naistel jõuab ostukorvi näiteks mitu erinevat magusat vahepala, siis meeste ostukorvis on magusavalikust peaasjalikult alati šokolaadikook. Kuidas üks lihtne ja maitsev šokolaadikook lastega koos pereisale valmistada, sellest juba lähemalt.

Tee nii: murra järjest šokolaad tükkideks ja sulata see madalal kuumusel. Seni kuni šokolaadi sulatad, eralda munavalged kollastest. Munavalged löö tugevaks vahuks. Nüüd võta anum sulanud šokolaadiga ja vala sellele aeglaselt munavalgevaht. Seni kuni vahtu valad, sega samal ajal šokolaadisegu. Nüüd on sul ilus šokolaadine tainas. Vala see sobivasse koogivormi ja küpseta 170-180 kraadi juures kuni pool tundi. Mõnusalt pehmele šokolaadikoogile saad serveerimisel lisada ka just seda jäätist, mida sinu pere maiasmokk kõige enam armastab.