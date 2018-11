Retseptisoovitus isadepäeva pärastlõunaks: mehine kanaburger

Kristina sõnul valitakse ostukorvi värsketest lihatoodetest aina enam linnulihatooteid. Nii on tal plaanis kogu perega pühapäeval valmistada just kanapihviga burgereid, maitsva salsa ja isetehtud avokaadokastmega.

Avokaadokaste: Tambi avokaado viljaliha katki ning sega sellesse vähemalt 1 hakitud küüslauguküüs. Samuti lisa maitse järgi soola ja pipart. Kui tundub, et segu on liialt paks, siis lisa sellesse supilusikaga vett.

Kanapihvi tegemiseks: 600 g kanahakkliha, tšillipulbrit, supilusikas Kreeka jogurtit, 1 muna, soovi korral võib lisada ka saiakrutoonikesi. Sega kõik koostisosad omavahel ja mätsige lastega koos sobivas suuruses pihvid. Kui on võimalus õues kanapihve grillida, siis seda vahvam. Pihvid on valmis kui nad ei kleepu enam grilli külge. Mõlemat poolt grilli 3-5 minutit. Kui teed pihve ahjus, siis küpseta pihve ahjus 200 kraadise kuumuse juures 10-15 minutit kuni pihvid on kenasti kuldpruuniks läinud.