Supp on suur mood

Kes tamarindimahlapõhist rasami maitsnud, teab, millise tšillilaksu sealt võib saada. Ja see, et soolaka leemevee toob söögikoha kokk otse merest, ei ole samuti just igapäevane kööginähtus.

Tšilli, muide, on üks vürtsidest, millele kuulub supiraamatu autori ja tema abikaasa Tiit Eferti suur sümpaatia. Mõlemad pruugivad seda nii ohtralt, et kui külalistele süüa tehakse, tuleb neile tihtipeale eraldi potitäis vähema tšilliga tulele panna. Tšilli talvevarud on neil samuti korralikud: seda on hapendatult, soolatult ja marineeritult, kuid tulist vilja jätkub ka sügavkülma.