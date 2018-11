Kuidas aru saada, kas veedate partneriga liiga palju aega koos?

«Oluline on mõista, et liiga palju koosolemist võib olla suheti erinev,» ütleb Blush Online Life Coaching looja Kali Rogers. «Mõned inimesed on ekstravertsemad kui teised, mõned muutuvad teisest sõltuvaks väga kiiresti ja osad ei oska lihtsalt piire seada. Seega, kui mõne suhte alguses on üksteise igapäevane nägemine okei, võib see teises suhtes teha karuteene,» selgitab Rogers.