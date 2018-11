Kõige veidramad paarid

Tasakaalutu tandem, kus üks pool on silmatorkavalt atraktiivsem. Hoolsalt lähemale suumides avastad sa kusagilt uhke omaniku, kes oma saaki lahkesti eksponeerib, imetluse ja kingitustega üle külvab, kuid ka verekoera armukadedusega valvab. Ära usu Instagrami ahvatlusi, pea kõigil neil varitseb kaamera taga insta-abikaasa. Vaadata on siin küllaga: äärmuslikke kurve, äärmuslikku saledust, äärmuslikke lihaseid, äärmuslikku edevust… Alati pole trofee rollis naine, iluasjaks või omandiks võib olla ka mees. Trofeel võib olla sada nägu, ikka vastavalt omaniku iluihalustele.

Kumbagi ei huvita teise sisemaailm ega mõtted, see on kaubanduslikku laadi omandikirele toetuv liit.

Need inimesed on elanud koos nii kaua, et on läinud ühte nägu. Nad ka riietuvad ühtmoodi, nende maitse muusika, toidu, autode ja muu meelelahutuse osas on täpselt sarnane. Neil on rõõmsameelsed peretraditsioonid, mida ei väära ükski jõud. Nad ostavad talveks ühesugused põdrapildiga kampsunid ja kannavad neid uhkusega.