Selle sügise Tallinn Fashion Weeki ühe säravama kollektsiooni tõi publiku ette Iris Janvieri moemaja. Millega see südameid võitis? Kõik oli paigas, võimas ja laetud. Gammas kõige õigemad varjundid trendikaardilt, lõigetes jõulist avarust ja isikupärast asümmeetriat, stiilis suurlinnade eneseteadlike kaunitaride maitset. Piret Puppart disainis märgiga koostöös Iris Janvieri põhikollektsiooni kõrvale värske ja intrigeeriva kapselkollektsiooni, mis mõjus kui kirss tordil. Piret on kaljukindlalt üks kõige parema stiilitaju ja moenina omanikke Eestis. Arter käis temalt kasulikke moenippe kõrva taha panemas.

Punane jätkab liidrina. Kuid see on väga tundlik toon, mis peab silmavärvi ja nahatooniga sobima. Mõnus jõuline värv, annab kohe vitamiini juurde. Aga tingimata tuleb valida õige toon! Tihti ütlevad paljud, et punane neile ei sobi, tegelikult proovivad nad vale varjundit. Hoia eemale pruunikast gammast – see on Vahemere maade kandja eelis. Eestlastele ei sobi väga kirsipunase ja leekivpunase segu.