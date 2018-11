Lesbidel ja biseksuaalsetel naistel on üheks levinud haiguseks teistest kõrgem risk

Võrreldes teiste naistega on seksuaalvähemuste hulka kuuluvatel naistel kõrgem stressitase, nende hulgas on ka rohkem suitsetajaid ja alkoholitarvitajaid ning ka ülekaalu, mis kõik on südameveresoonkonna haiguste riskiteguriks, edastab Metro.

Uuringuga leiti, et lesbidel ja biseksuaalsetel naistel on 60 protsenti suurem tõenäosus haigestuda diabeeti, 40 protsenti suurem tõenäosus jääda depressiooni ning 30 protsenti suurema tõenäosusega tekib neil ärevushäire. Ühtlasi on neil suurem risk posttraumaatiliseks stressihäireks ning neil on enda hinnangul puudu lähedaste toetusest.