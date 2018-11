Mehed paljastavad, milline naiste aluspesu on nende lemmik

Cosmopolitan uuris Suurbritannia meeste käest, milline pesu on nende lemmik.

1. «Hästi, kõigile meeldib natukene pitsi, aga mõnikord ma usun, et vähem on rohkem. Kena väike must komplekt võib olla hea ja see pole ülepingutatud. Vanaemapüksid ei pane mu südant kiiremini lööma, aga keda tegelikult huvitab? Ma ei saa öelda, et see oleks midagi, mida alati märkan. Senikaua kuni linnuke tunneb ennast mugavalt, on kõik hästi. Ma ei saa istuda, jalas paar vanu Calvineid, ja kommenteerida, et naine pole pitspesus, või saan? Mulle meeldivad kokkusobivad värvid, mis ei ole liiga esiletungivad, kena tumepunane on alati hea. Nagu ma ütlesin, must on klassika ja valge on alati kõigi jaoks sobiv.» - James, 35, London

2. «Ma arvasin, et ma armastan ainult musta aluspesu, aga mulle on hakanud viimasel ajal valge meeldima. Päeva lõpuks ei ole väga vahet, sest need tulevad ära.» - Chris, 32, Southampton

3. «See võib olla üllatav, aga mul ei ole tegelikult eelistusi, mis puudutab pesu, aga kui seal on suur logo, on see täielik kiretapja. Vahetage need välja, naised! Ideaalses maailmas on ilma jalgevaheta püksid need õiged.» - Tommy, 28, London

4. «Ma usun, et sa peaksid alati kandma kena aluspesu, sest sa ei tea kunagi, kuhu päev võib sind viia. Minu jaoks peitub kõik sobivas komplektis, sa ei saa minna alt kena musta paariga.» - Patrick, 30, London

5. «Ma ei muretse sellepärast, mis tal seljas on. Oluline on see, mis seal all on.» - Peaso, 25, Aberdeen

6. «Mulle väga meeldib naise jalas kena paar valgeid boksereid. Minu jaoks on pesust olulisem ilus päevitus.» - Bobby, 30, Bournemouth