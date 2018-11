Sarah Jessica Parker räägib, mis teda Carrie Bradshaw' tegelaskuju mängimise puhul ärritas

Tegelikult teeb Sarah Jessica Parkerile muret, et naisnäitlejaid ja nende rolle ei võeta eriti tõsiselt. Näitlejanna on pidanud seda palju kuulma ka «Seksi ja linna» sarjas Carrie tegelaskuju mängimise eest.

«Jah, see oli lõbus, aga samal ajal oli see ka väga raske. See oli ikkagi näitlemistöö,» sõnab Parker vastulauseks kõigile, kes arvavad, et tegemist oli lõbusa rolliga.

Parker selgitab, et Carrie oli väga emotsionaalne inimene. «Ta tegi tonnide kaupa vigu. Ta oli toores ja avatud. Tal olid vead. Ta oli naeruväärne. Ta oli tobe. Ta oli naljakas, ta oli tark. Ta nuttis ja vedas ennast mitu korda üle lävepaku, et jõuda koju. Aga inimesed arvavad, et see ei olnud minu jaoks töö. Ja ma vastan, et ei, mõtle sellele kõigele. Võta aega ja mõtle sellele kõigele. Ja siis küsi minu käest, kas oli lõbus - või tahad sa vestelda tõsiselt teemal, et ma olen näitleja?» põrutas Parker Daily Beasti intervjuus.

Jah, Carriele meeldisid küll kingad, talle meeldis Cosmopolitane juua ja moeajakirju lugeda, aga see ei tähenda, et see oleks tema juures olnud kõik.