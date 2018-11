Uuring: magama peaks minema just täpselt sellel kellaajal

Tuhande inimese hulgas korraldatud uuring leidis, et inimesed magavad kõige paremini, kui lähevad voodisse kell 22.10. Samuti selgus, et sel kellaajal magama minevatel inimestel on kõige tervislikumad toitumisharjumused, mis samuti tervislikke unemustreid mõjutasid.

Uinumiseks kulub tavaliselt 15–20 minutit, seega 22.10 voodisse minnes tagame, et enne südaööd saame me 90 minutit REM-und. Olenevalt sellest, mis kell pead sa hommikul ärkama, tähendab see sulle 7–8 tundi segamatut und.