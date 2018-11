36 kilo kaotanud Eesti naine peab just seda elumuutust kaalukaotuse oluliseks põhjuseks

«Üks esimesi soovitusi, mida oma klientidele toitumisspetsialistina annan, on lülitada oma igapäevasesse toitumiskavva D-vitamiin, mida inimese organism ei suuda toidulaualt ise piisavas koguses kätte saada. D-vitamiin annab vajalikku energiat ning selle puudus vähendab leptiini eraldumist, mis tähendab, et meie aju elab infoväljas, kus arvab, et keha on meeletus näljas. Tänu sellele tekivad erinevad isud ning kõht ei saa täis. Lisaks oma keha ja vajaduste teadlikule jälgimisele pean D-vitamiini regulaarset manustamist üheks peamiseks põhjuseks, miks minu kaal langema hakkas,» sõnas Teder.