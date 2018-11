Liiga kaugele läinud keskkonnakaitse? Turul on aluspesu, mida ei pea nädalate kaupa pesema

Organic Basics on pesubränd, mis on võtnud oma südameasjaks toimetada moemaailmas teistest brändidest keskkonnasäästlikumalt. Nüüd on nad turule tulnud uue SilverTech 2.0 pesuseeriaga, mis tänu oma põnevale tehnoloogiale lubab ennast ise puhastada ja tapab ligikaudu 99,9 protsenti bakteritest, kirjutab Glamour.

Tänu uudsele tehnoloogiale ei pea aluspesu iga kandmiskorra järel pesema, mis aitab vett kokku hoida ja energiat säästa ning on suures plaanis keskkonnasõbralik.

Aluspesu on täielikult tehtud ümbertöödeldud materjalidest ja «lubab ilma piiranguteta» liikuda. Pesu sisaldab antimikroobset hõbedat, mis on kantud kangale, et kehalõhnu kontrolli all hoida.

Kuigi idee samade aluspükste kandmisest pikka aega järjest võib tunduda ebameeldiv, kinnitab firma potentsiaalsetele klientidele, et püksid lasevad kriitilistes piirkondades hästi õhku läbi.