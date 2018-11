Hollywoodi staaride põhjal võib aga arvata, et peale movembrit võib vuntse näha veel edaspidigi, sest mõnele mehele need tõesti sobivad. Siin on Redbooki vahendusel mõned näited, mis meile silmailu pakuvad. Kelmikaid näiteid leiab aga Eestistki. Vaata lähemalt galeriist!