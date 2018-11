SÕBRANNA HOLISTIKAKOOL: mis on need kurikuulsad tšakrad ja miks peavad nad tasakaalus olema?

Minul on väga hea meel selle üle, et tšakrad on hakanud paljudele huvi pakkuma. Ka need, kellele teema üldse pinget ei paku, on pärast Mangi skandaalset tšakrate tutvustust nendest kasvõi vähesel määral huvituma hakanud. Ärge peljake ja lugege edasi, mina kellelegi kätt püksi toppima ei hakka, kirjutab holistikainstituudi õpilane Ingrid Kaljulaid.