Põhjus, miks prints Charles kaks korda aastas sünnipäeva tähistab

Õige pisut pärast Harry ja Meghani kuninglikku pulmapidu maikuus, võõrustas prints Charles külalisi suurel Buckinghami palee aiapeol, et kuus kuud enne oma õiget sünnipäeva külalistega olulist päeva tähistada.

Huvitav on tõsiasi, et sugugi mitte kõik kuningliku perekonna liikmed ei pea oma sünnipäeva mitu korda aastas. Seda traditsiooni järgib kindlalt ainult kuninganna Elizabeth, kelle sünnipäeva auks korraldatakse juunis Trooping the Colour paraaad. Tegelikku sünnipäeva tähistab kuninganna privaatselt 21. aprillil.