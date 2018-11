Ettevaatust! Enne kui partneriga koos selfi postitad, mõtle järele

Suurbritannia päritoluga suhete nõustamisvõrgustik Relate viis 2000 briti peal läbi uuringu, milles 51 protsenti Y-generatsiooni esindajatest tunnistasid, et nad näitavad sotsiaalmeedias oma suhet paremas valguses. 42 protsenti nentisid lausa, et nad on sotsiaalmeedias valmis jätma mulje perfektsest suhtest, kuigi päriselus ei pruugi see nii olla, vahendab Stylist.

Tänapäeva maailmas võib sotsiaalmeedias tunnustuse pälvimine tunduda sama oluline kui päriselus ja see põhjustab palju pingeid. Psühhoterapeut Kate Moyle selgitab, et probleemid tekivad sellepärast, et võrdleme ennast ja oma suhet pidevalt teistega, selle asemel, et vaadelda päriselt positiivseid ja negatiivseid aspekte.

Pideva võrdlemisega paneme ka oma suhte pinge alla. «Me ei näe enam, mis meid õnnelikuks teeb, vaid oleme keskendunud sellele, millise mulje teistele jätame,» selgitab Moyle.