Toitumisnõustaja hoiatab: kui naine on pidevalt väsinud, on sel ilmselt üks väga lihtne põhjus

Pea iga vitamiini- või mineraalaine puudus võib väljenduda esmalt jõuetuse ja väsimustundena. Menstruatsiooni tõttu kaotavad naised verest palju rauda. Selleks aga et toiduga rohkem rauda saada, tasub jälgida ühte kindlat nippi.

Raud on inimese organismile kriitilise tähtsusega. Sellel on oluline roll vere punaliblede hemoglobiini molekulis, kus see transpordib hapnikku kopsudest kehakudedesse ja siis süsihappegaasi kudedest kopsudesse. Raual on tähtis ülesanne ka energiaproduktsioonis ning ainevahetuses. Rauavaeguses inimestel on väga raske rasvu põletada. Rauadefitsiit võib suurendada ka menstruaalvere kogust. Rauavaegus nõrgendab immuunsust, vähendab energiataset ning viib vaimse ja füüsilise võimekuse kahanemiseni.

Kõik teavad, et rauda leidub punases lihas ja veretoodetes. Hoolimata sellest, et meie tavapärases toiduvalikus on rohkesti punast liha, esineb siiski palju aneemiajuhtumeid. Enamasti on siis põhjuseks raua halb omastamine. Rauda leidub lisaks loomsele toidule (heemne raud) ka taimses toidus (mitteheemne raud), kuid viimast on organismil raskem kätte saada. Rauda on paljudes aedviljades, pähklites, seemnetes, teraviljades, ning eriti kaunviljades. Taimset rauda on kergem omastada, kui toitu enne termiliselt töödelda, sest see lõhub komplekse, millega raud taimedes seotud on.

Imerelv, millega raua imendumist taimedest parandada, on C-vitamiin. Peab aga silmas pidama, et näiteks sidrunit (ega ka midagi muud haput) ei tarvitataks lihaga samal ajal. Sellisel juhul see vähendab maohappe eritumist ja halvendab liha seedimist. Hiljutise uuringuga on kindlaks tehtud, et mitteheemse raua imendumist võib neljakordistada, kui sellega koos tarbida 75 mg C-vitamiini (selline kogus on näiteks 200 ml apelsinimahlas). Seega kui sööd taimset toitu, võta klass apelsinimahla juurde või joo sidrunivett.

Taimse raua head allikad: