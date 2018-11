Naine kurdab: mees ütleb, et olen beebi ära hellitanud

Õhtuti on mees kodus. Kui poiss põrandal häält teeb, lähen tema juurde lähen, et vaadata, mis tal viga on ja võtan ta sülle. Siis mees mossitab, et laps ei võigi maas olla, et ma olen ta ära hellitanud, kuna laps pole nõus üksi mängima. Aga ta ju on mul rahulikult ja loomulikult leian lahenduse lapse nutule, ega ta ju niisama kisa tee, on siis kas kõhuli olemisest ära väsinud vms.