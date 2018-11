Retseptisoovitus: rebitud kaera burger

Olete kuulnud sellisest asjast nagu rebitud kaer? Inglise keeles on see pulled oats, soome keeles nyhtökaura. Just soomlased selle asjanduse välja mõelnud ongi, sest liha mittesööjaid on põhjanaabrite juures kuhjaga, aga sojatoodetest ei paista nad vaimustuses olevat, kirjutab toidublogija Kadri Raig.