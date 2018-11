Mehed jagavad parimaid lööklauseid, millega naised on kohtingurakenduses silma paistnud

Kümme meest paljastasid Cosmopolitanile, milline on olnud kõige meeldejäävam lause, mille abil naised on nendega Tinderis vestlust alustanud.

1. «Ükskord kirjutas tüdruk mulle, et mu profiil lõhnab hästi. Ma pidin vastama lihtsalt sellepärast, et välja uurida, kas tal on hea huumorimeel või on ta lihtsalt hull.» - Brad, 33

2. «Mulle meeldib, kui naised kirjutavad midagi sellist, et sa võid mind koju ema juurde viia. Või siis midagi lihtsat, et sul on ilus naeratus.» - Anthony, 28

3. «Naine, kes kirjutab mulle midagi veidrat, saab mu kõikehõlmava tähelepanu. Kõik teevad nägu, et nad ei ole imelikud, aga ma tean, et vähemalt iga kümnes on pagana imelik ja tema ongi see, kelle ma McDonald'sisse viin.» - Dylan, 28

4. «Ma vastaksin, kui ta nimetaks kolm inimest ja ütleks, et sa pead ühega magama, ühe tapma ja ühega abielluma. Vali!» - Adam, 30

5. «Ükskord kirjutas tüdruk mulle, et me matchisime, aga keda huvitab.» - Kyle, 29

6. «Mu lemmik oli, kui tüdruk kirjutas mulle, et ma seda ära ei rikuks. Lihtsalt selle, mitte midagi muud.» - Marlin, 28

7. «Jääkaru lause aitab alati jääd murda. Ta küsis, et kui palju jääkaru kaalub ja ma vastasin, et umbes 950 naela ja mis teoksil (tegelikult on õige vastus jääkaru lausele, et piisavalt, et jääd murda).» - Derek, 30

8. «Mulle meeldivad normaalsed sõnumid. Tere ütlemine ja ühistest huvidest rääkimine on rohkem minu stiil. Kõige rohkem tahan ma, et vestlus viiks kohtinguni.» - Denzel, 27

9. «Ma vastaksin hästi, kui keegi kutsuks mu kohvile.» - Grant, 26