Psühholoog Kätlin Konstabel: kui endast kallimale ausalt rääkida julgeme vaid purjakil olles, siis...

Jah, eneseavamine ongi lähedustunde tähtis komponent. Kui avaldame enda kohta infot, mis aitab teisel inimesel meid paremini mõista, siis saab ta otsustada, kas me oleme piisavalt sarnased, et oleks turvaline lähedasemat suhet luua – olgu tegu siis sõpruse või paarisuhtega. Teisele rohkem nähtaval olemine, enda kogemuste-tunnete-mõtete-hoiakute sõnastamine aitab meil ka ennast paremini näha ja mõista. Nii tekivad positiivsed tunded nende vastu, kellele oleme ennast nähtavaks teinud ja kes on reageerinud empaatiliselt – ja tunne, et lähed korda ilma maski kandmata ja just sellisena nagu oled, on hindamatu.

Ehkki inimesed pelgavad, et oma ebatäiuslikkuse ja haavatavuse paljastamine jätab neist halva mulje, on tõenäoline hoopis meeldimine. Paraku peavad paljud meist eneseavamist teadlikult õppima. Sellega seotud harjumused tulevad päritoluperest, kasvatusest (kas ja kuidas seda on soodustatud) ja ka enda kogemustest. Kui usaldamine on kaasa toonud usalduse kuritarvitamise, tugeva kriitika või naeruvääristamise, ollakse edaspidi palju ettevaatlikumad. Hirm end haavatavaks teha on ka põhjus, miks paljudel inimestel on raske vaimse tervise spetsialisti poole pöörduda. Kardetakse, et seal sunnitakse rääkima asjust, millest mõeldagi on hirmutav ja mille jaoks pole võib-olla sõnugi.

Et eneseavamine viiks läheduse suurenemise ja suhete tugevnemiseni ning haigetsaamise tõenäosus oleks võimalikult väike, võiks meeles pidada mõningaid põhimõtteid.

Eneseavamine lähisuhetes peaks olema vastastikune ja järk-järguline, seda eriti tutvuse algupoolel. Kui üks pool tunneb, et on kohtunud kellegi tõesti toreda ja mõistvaga ning on kuulnud eneseavamise vajalikkusest (või hoopis mõne joovastava aine mõju all) ning endast kohe tutvuse alguses väga palju isiklikku räägib, võib see teise tõeliselt ära hirmutada.

Negatiivse reaktsiooni põhjuseid on mitmeid. Kuulaja ei pruugi osata sellise infokogusega lihtsalt midagi pihta hakata ega tea, kuidas üldse reageerida. Ta ei pruugi olla valmis ka kiiresti tutvust süvendama – küll aga tajub teises sellist soovi. Ta võib tunda ka, et nüüd on temal omakorda kohustus endast palju rääkida, aga ta ei tunne end selleks piisavalt turvaliselt.

Ülevoolav endast rääkimine võib tekitada kuulajas ka tunde, et rääkija kasutab teda ära (vahel täiesti süüdimatult tunnistades: «Sinule saab kõiki asju rääkida ja ma olen sellisest võimalusest kogu elu nii väga puudust tundnud.»), või tundub soov aina endast pajatada lihtsalt väga enesekeskne. Kui rääkija avaldab palju enda muredest ja eluraskustest, siis võib kuulajal tekkida tunne, et temalt oodatakse suurt kaastunnet või abi probleemide lahendamisel; positiivse enesekohase info rohkus aga võib jätta mulje uhkustamisest.