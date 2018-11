Kuus asja, mida mehed seksi juures salamisi vihkavad

Ega mehedki tuimad ole. Vahel on see üks pettumuste jada ja mees võib salamisi vaid loota, et naine tahab ise loobuda ning midagi muud ette võtta. Marie Claire toob välja mõned asjad, mis meestele seksi juures peavalu põhjustavad.

Erektsioon võib tulla ja minna

Päris nii ei ole, et üks seks tähendab ühte erektsiooni. Tee seksini on pikk ja konarlik, mistõttu võib see vahepeal tulla ja minna. Näiteks läheb mehes suudlemise peale juba kõvaks, aga siis te räägite juttu ja tal vajub vahepeal ära. Sellele järgneb veidi teineteise hellitamist ja peenis erekteerub uuesti, kuid nüüd on vaja tualetis käia… Peenis ei ole elektrooniline seade, mida saab hetkega sisse ja välja lülitada ning vahel on narritamist nii palju, et lihtsam on seksist üldse loobuda.

Erekteerunud peenisega on väga raske pissida

Kui on vaja, siis tuleb seda teha, aga see on tohutult keeruline, sest põis on ejakuleerimisvalmis peenise tõttu «lukus». See on väga valus ja võtab kaua aega, enne kui urineerimine lõpuks õnnestub.

Väga raske on nuputada, millal võib seksima hakata

Kuigi mehel ja naisel võib omavaheline suhtlus hästi kulgeda, tuleb ikkagi mehel ära tabada see õige hetk, kui naisele piisab eelmängust ja ta on seksiks valmis. Sageli on ta siiski liiga ennatlik ja tunneb end hiljem seetõttu halvasti.

Veelgi raskem on end seksi ajal tagasi hoida

Erutus läheb nii suureks, et mitte kuidagi ei ole võimalik end tagasi hoida. Kuigi väga tahaks. Iha alla surumine aitab ainult hetkeks paratamatut edasi lükata. Tihti tuleb aga lõpp ikkagi liiga vara.

Seks ei ole alati rahuldav

Üldiselt arvatakse, et vaid naised on need, kes jäävad voodis rahuldamata ja on toimunus pettunud. Tegelikult pettuvad ka mehed. Osalt on kindlasti põhjuseks mehe liigne porno tarbimine ja ebarealistlikud ootused vahekorrale. Teisalt tahaks aga igaüks selle lühikese aja sisse mahutada palju naudinguid ja vahel ei tule partner sellega kaasa.

Arvatakse, et mees peaks alati tippu jõudma