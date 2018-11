Lihas kaalub rohkem kui rasv – mis on tegelikult selle ütluse taga?

Väljendit «lihas kaalub rohkem kui rasv» tuleb vaadata õiges kontekstis. Tegelikult ei mõelda selle all kaalu vaid kahe erineva koe tihedust. Lihaskude on tihedam kui rasvkude, mistõttu võib lihtsustatult öelda, et see võtab keha peal vähem ruumi. See on ka põhjus, miks fitnessis võetakse eesmärgiks pigem kehakoostise parandamine, mitte kehakaalu alandamine, kirjutab Hello Heathy.

Kaal võib olla petlik! Inimene võib olla aastaid samas kaalus, kuid samal ajal ka tasahaaval keharasva koguda. Pärast kolmekümnendat eluaastat jääb iga aastaga lihasmassi umbes 3-5 protsendi ulatuses vähemaks, kusjuures see protsess kiireneb 50. eluaastaks kuni 15 protsendini. Ka luud (mis kehakaalus oma osa võtavad) hõrenevad, kui inimene vananeb. Seetõttu on soovitatakse vähemalt kaks korda nädalas jõutrenni teha, et vananemisega seotud muutuseid vähendada.

Lihaste kasvatamisest on palju kasu. Näiteks teeb see figuuri saledamaks ja nõtkemaks, sest lihas hoiab kehavormi kompaktsemalt kui rasv. Mida rohkem lihasmassi, seda kiirem on ka ainevahetus, sest lihaste tõttu kulutab keha rohkem energiat. Väga oluline on ka see, et hea kehakoostise korral on inimesel parem liikuvus. Lihasmassi mõju on tunda iga väiksemagi liigutuse juures, olgu selleks poekoti tõstmine või jalatsite jalga panemine. Tugevus teeb elu lihtsamaks.

Kuna lihas on rasvast tihedam, siis ei pruugi lihaste kasv kaalunumbrit nähes inimest rõõmustada. Kaalulangetuse ajal tublisti trenni tehes võib kaal seista või hoopis tõusta. Kui kaal langeb, võib see samuti tulla nii rasva kui lihaste arvelt, viimast eriti kiire kaalulanguse puhul.

Selleks, et kaalu langetades mitte liiga palju lihasmassi kaotada, võiksid jälgida alljärgnevaid soovitusi.