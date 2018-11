Professionaalne kallistaja: naine teenib võõraste embamisega ligikaudu 23 000 eurot aastas

Emaks saades mõistis Kassandra kui olulist rolli mängib inimese arengus puudutus. Soovides, et ta saaks naiselikku sooja embust pakkuda ka teistele, leidis naine spetsiaalselt kallistamisele pühendatud ettevõtte Cuddlist ja hakkas pea kohe pakkuma klientidele 90-minutilisi kallistamissessioone.

Küsides ühe sessiooni eest rohkem kui 75 naela, mis teeb ligikaudu 85 eurot, on naise hobist kasvanud täiskohaga töö, millega ta võib aastas teenida kuni 20 000 naela ehk ligikaudu 23 000 eurot, vahendab Metro.

«Ma olen juba aastaid tahtnud suuremat kontakti oma pere ja sõpradega ja kui minust sai ema, mõistsin ma, kui oluline on puudutus. See aitab kaasa vaimu arenemisele, mõjub hästi närvisüsteemile ja on midagi, mida inimene vajab, et saavutada oma täielik potentsiaal,» räägib Kassandra.

Naine selgitas, et kui ta mõistis, et ka täiskasvanute jaoks ei ole veel hilja vajaka jäänud ema puudutusi kompenseerida ning sellega on ühtlasi võimalik ka raha teenida, sai ta aru, et see töö on just talle.

Naise kaisutamispesas on põrandal suur madrats ja lisaks ka kaheinimese voodi. Ruum on lihtne: mõned pildid seintel, aken ja laud. See ei näe välja nagu tavaline magamistuba, aga kõik on pehme ja soe ning sobib hästi kallistamiseks.

Kuigi Kassandra armastab oma tööd, tunnistab ta, et on tundnud inimeste suhtumise pärast ka ebamugavust. Uute klientidega kohtudes on ta samaaegselt põnevil ja ärevil, mõeldes, kes need inimesed küll on ja kas ta ikka saab neile abiks olla. Võib ka juhtuda, et kliendid tunnevad ennast ebamugavalt, mispärast on nad kohustatud sellest kindlasti rääkima.

«Paljud inimesed arvavad, et puudutus on alati seksuaalne, aga ei ole. Kallistamissessioonid on füüsiliselt intiimsed, aga mitte seksuaalsed – paljud kahtlevad, kas see on võimalik, aga on küll ja see on elumuutev,» avab naine kallistamise tagamaid.