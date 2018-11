6 olulist asja, mida treener tahab, et sa teaksid

1. Ülepingutamine ei vii paremate tulemusteni.

Sa võid küll arvata, et mida kauem aega veedad jõusaalis või mida suuremaid raskusi tõstad, seda paremaid tulemusi saavutad, aga tegelikult on see müüt. «Treeni targalt, mitte tingimata raskelt,» soovitab SESSION treeningute juht Thea Hughes. See tähendab, et oluline on rõhuda kvaliteedile, mitte kvantiteedile. «Oluline on sooja teha ja kasutada oma energiat harjutuste õigesti sooritamiseks,» räägib Hughes. Selle asemel, et keskenduda seeriate arvule või treeningu kestvusele, kuula oma keha ja keskendu harjutusele. Oluline on ka puhata, kui keha seda vajab.

2. Proteiinibatoonidega ei tasu liialdada.

Lihtsalt sellepärast, et proteiinibatoonid asuvad osades toidupoodides tervisekaupade letis, ei tähenda see, et nad tingimata tervisele head on. «Sa tegid just oma kehale higistades, hingates ja lihaseid kasvatades head - ära toida teda töödeldud ainete ja suhkruga,» soovitab toitumisspetsialist Jaimie Bailey.

3. Väikeseid võite tuleb tähistada.

«Suures osas hoiab meid motiveerituna hea tunne sellest, mida oleme teinud,» sõnab võitluskunstide instruktor Lauren Keenan. Nii et tähista kõiki oma väikeseid võite. Suutsid täna tõsta rohkem raskusi kui eelmine kord? Tubli! Lõid oma isiklikku rekordit? Hea töö! Oluline on teadvustada, et oled pidevas progressis.

4. Masinate seadistamiseks abi küsimine on oluline.

On arusaadav, et vahel võib trenni jõudmisega kiireks minna, aga hilinedes kohe masina selga kargamine ja treenima hakkamine ilma seadeid vaatamata on rumalus. Eriti ohtlik on selline käitumine spinningusse minnes ja võib lõppeda valusate vigastustega.

5. Kiirteed parema vormini ei ole olemas.

Kahjuks on see tõsi. «Reaalsus on, et ei ole olemas saladusi ega kiirteed, mis asendaksid pühendumist, mõttega treenimist ja järjepidevust,» sõnab GHOST toodete looja Agib Rashid. «Treeni mõtestatult ja kõik muu järgneb,» soovitab ta.

6. Endale valetamine ei vii sind edasi.