Naine kurdab: lahutusest taastumine oli isegi raske, aga veelgi valusam on, et mees nüüd tagasi lunib

«Miks me seal oleme, on klassikaline lugu, aga minu jaoks eriline sellepärast, et see juhtus meiega. See on ju kulunud lugu, kus peale oma naise rasket rasedust ja sünnitust leiab mees endale 15 aastat noorema.

See oli väga valus aeg. Valus oli juba see, et pooleaastase poja kõrvalt hakkas mees armukest pidama. Ja ma ei usu, et on olemas naisi, kes sellest aru ei saaks. Kui tõesti ei saa, küllap siis on nende suhe juba enne surnud olnud.

Pärast pooleaastast armukesepidamist ütles mees mulle, et kolib ära. Jätab meid maha. Ma ei suutnud seda uskuda, sest veel paar päeva enne oli ta vastupidist kinnitanud. Ühesõnaga, mu hea, armas ja kaine mõistusega mees, ligi 40 aastat vana, oli otsekui ära vahetatud. Tundus, et mitte ükski mõte, emotsioon ega tunne ei mahtunud temasse selle kõikehävitava kire kõrvale.

Sellest ma ei suuda kirjutada, kuidas kõik kokku kukkus: lapsed katki, ise katki, psühholoogid, psühhiaatrid, lapsehoidja otsimine, pisarad, kogelemine, kooliprobleemid. Nüüd on sellest üle kahe aasta möödas.

Ma olen laste ja enda elu kokku lappinud, nii nagu olen suutnud. Ja nüüd ühtäkki on laste isa ärganud – ma kuulen temalt imestusega, kuidas ta armastab oma lapsi, on neile hea isa, sest on maksnud kõik see aeg elatist (!), peab minust lugu jne. Ainult et ma ei suuda enam tema sõnu uskuda.

Mul on kahju lastest, kes selle all kõige rohkem kannatavad. Keskmine neist ütles alles hiljuti, et tema suurim soov on aega tagasi pöörata ja ta peab isaga hea olema, sest siis tulevad head ajad tagasi. Vanim ei ole rääkinud oma isaga kõik see aeg sama hästi kui sõnagi. Noorim pole ka enam nii väike, et enam millestki aru ei saaks. Samas pressitakse isalt asju välja ja see läheb enamasti õnneks.

Ma olen sellest surmani tüdinud. Miks ei võiks mees, kes oma valiku tegi, elada oma elu ja lasta meil elada oma? Nagunii on kõik ilus, mis meie vahel oli, põhjani ära lörtsitud ja selle parandamine vaevalt et võimalik. Valetada endale, et on õige elada (kannatada) koos laste pärast, võtta mees tagasi, on ka vale. Kooseluks on vaja vähemalt partnerist lugugi pidada, aga ka see pole enam võimalik. Jagada lapsed kahe vanema vahel jõlkuma – ka see pole võimalik, sest minu veendumust mööda on lastel üks kodu ja üks kasvatus ning kodu moodustavad inimesed, kes seal elavad. Laste vaatamas käimine (nagu nende isa ütleb) ei kasvata ju lapsi. Lapsi kasvatab eeskuju, turvatunne ja soojus.