Mida teha, et keedumuna ei läheks seest roheliseks?

Mis siis seda põhjustab? Kõige lihtsam vastus on, et selle põhjustajaks oled sina ise. Munakollane tõmbub roheliseks ülekeetmise tagajärjel. Peale roheka pealispinna läheb munakollane liigsel keetmisel ka väga kuivaks ja kriidiseks, mistõttu ei ole see peolauale enam sobiv.

Elisa Maloberti selgitas väljaandele Mashed, et muna muudab värvi siis, kui rebus olev raud puutub kokku munavalges oleva vesiniksulfiidiga. Mida kauem muna keeta, seda rohkem see värvi muudab.

Kuigi rohekaks tõmbunud munakollane näeb halb välja, ei see tervisele kuidagi ohtlik. Vanemad munad kipuvad kergemini värvi muutma, mistõttu tasub peoõhtuks suupisteid valmistades valida poeletilt kõige värskemad munad. Nii ei ole ohtu, et munad koledaks läheks, kui need veidi kauem vees on.