Prints Williami ja hertsoginna Kate’i salatrikk, kuidas fotograafe nörritada

Ning siin pole midagi imestada – pärast printsess Diana hukkumist on paljud just sensatsioonijanus meediat Williami ja Harry ema surmas süüdistanud.

Seega kasutavad William ja Kate üht väga head trikki, mis ei lase fotograafidel neist häid pilte saada. Vanity Fair rääkis fotograafidega ning selgus, et William ja Kate näevad palju vaeva, et mitte vaadata selles suunas, kuhu fotograafid on kogunenud. «Nad on oma kajastuse osas kontrollifriigid,» kurdab suisa üks piltnik.