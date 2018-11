Pange oma suhe proovile! Lõbus test aitab välja selgitada, kui hästi partneriga teineteist tunnete

Kui küsimused on vastatud, kontrollige üheskoos vastuseid. Iga õige vastus annab ühe punkti. Seejärel lugege punktid kokku ja vaadake tulemust.

Lemmikud asjad

1. Millise maitsega jäätis on su partneri lemmik?

2. Milline seksiasend meeldib talle enim?

3. Mis on ta lemmikraamat?

4. Milline karge maitse on tema lemmik?

5. Millise kuulsusega ta kõige suurema tõenäosusega magaks?

Esimesed ja viimased

1. Milline oli ta esimene auto?

2. Kes oli ta esimene tööandja?

3. Kuhu ta viimati lendas?

4. Kui vanalt su partner viimati vanematega elas?

5. Millal su partner viimati juuksuris käis?

Kas ta on kunagi?

1. Peetud kinni kiiruse ületamise eest?

2. Seksinud vabas looduses?

3. Petnud oma kallimat varasemates suhetes?

4. Avalikus kohas oksendanud?

5. Televisioonis olnud?

Kumba ta eelistaks?

1. Ujuda haidega või delfiinidega?

2. Sõita McDonald'sist läbi või mööda?

3. Seksida rannas või suurel pehmel batuudil?

4. Olla kass või koer?

5. Elada ilma kuuma vee või internetita?

Üldine

1. Mida su kaaslane kandis, kui te esimest korda kohtusite?

2. Mis on su kaaslase suurim ambitsioon?

3. Kui ta saaks õhtustada ükskõik millise surnud kuulsa inimesega, siis kes see oleks?

4. Mis talle kõige rohkem närvidele käib?

5. Kui ta võidaks loteriiga, siis mida ta ostaks?

Lugege punktid kokku! Kuidas sul läks?

Kui said vähem kui kümme punkti, ei ole tulemused sugugi head. Kui teie suhe peaks vastu pidama, peate üksteist paremini tundma õppima ning kuulama ja tähele panema, mis teineteise jaoks oluline on.

Kui said 10 kuni 20 punkti, on veel arenguruumi. Sa küll tead oma partnerit hästi, aga võiksid üritada rohkem mõista, mis on see, mis teeb just sinu kaaslase eriliseks. Ühel päevad võivad väikestest asjadest saada suured asjad.

Kui said 20 või rohkem punkti, oled ekspert, palju õnne! Sa oled hea partner, kes on võtnud aega, et tõesti oma kaaslast tundma õppida. Ole aga ettevaatlik, et te üksteist liigselt ei lämmataks.