Loore Linnu elu mängureeglid. Kui sa tahad, et õnn pöörduks, tuleb teha just seda

Elu on nii lühike. Kui hea on olla elus! Kujuta ette, et sind enam ei ole. No mitte et ma püüaks sind kuidagi morbiidseks muuta, kaduv on ju õigupoolest kõik – aga kujutle, et sul pole võimalust ärgata sellesse päeva, mis algab just nüüd või kestab just praegu. Või viibida selles õhtus, täna ja nüüd. Sume sügisõhtu, kas linnas või maal, vaikuses või saginas. Kujutle, et sa ei saa seda nautida, mis on sinu ümber, või mis on maailmas head – või pigem, mõtle sellele, et praegune elu on ainult praegu käes. Ainult täna! Seda hetke ei saa enam kunagi korrata.