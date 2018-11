Naine teenib oma haisvaid sokke müües tubli varanduse

33-aastane Londoni naine Roxy Sykes tegi Instagrami konto, et näha, kui suur huvi meestel tema jalgade vastu tegelikult on. Pärast seda, kui tal oli kogunenud juba üle 10 000 jälgija, otsustas ta oma fännide palveid kuulda võtta, edastab Metro.

Roxy Sykes. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Neli aastat tagasi hakkas ta müüma oma musti sokke ja jalatseid. Kantud sokkide eest küsib ta 20 naela (umbes 23 eurot) ja jalatsite eest 200 naela (ehk 230 eurot). Väga töisel kuul teenib ta enda sõnul kuni 8000 naela ehk üle 9000 euro.

«Pärast seda, kui kolleeg ütles, et mul on väga ilusad jalad, tekkis mul idee luua sotsiaalmeediakonto, et nendega uhkustada,» räägib ta. «Aga alles siis, kui mul tekkis tuhandeid jälgijaid ja hakkasin saama kirju palvetega, et võiksin oma kasutatud asju müüa, sain aru, et saan selle pealt kasumit teenida.»

Roxy Sykes. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Esialgu ei näidanud Roxy fotodel oma nägu, mistõttu oli ta kindel, et jälgijatel on huvi vaid tema jalgade vastu ning see ei läinud tema jaoks liiga isiklikuks. Pärast seda, kui müük hakkas väga hästi edenema, tekitas see temas suuremat elevust ning ta mõistis, et saab küsida rohkem raha, kui müüb oma sokke ja kingi harvem.

«Nüüd ma ei kujuta ettegi, et ma lõpetaks – ükstapuha kui vanaks ma saan, mu jalad võivad ikka raha teenida,» leiab ta.

Roxy sokid. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Esialgu oli tegu vaid kõrvalprojektiga, kuid Roxy sai aru, et äri edendamiseks peab ta konkurentidega sammu pidama. «Jalgadest piltide ja videote avaldamine oli hea küll, kuid inimesed tahtsid ikkagi midagi enamat ning nad soovisid füüsiliselt omada midagi, mis on seotud minu jalgadega,» jutustab ta, kuidas äri õitsele lõi. «Olin töökoosolekul, tegin salaja laua all oma jalgadest pilti ja sain tunni ajaga kirju küsimustega, kas nad saaksid midagi osta. Nii viisin oma äri peale sotsiaalmeedia ka teistele lehekülgedele ja äkitselt hakkasin vaid ühe veebilehega teenima nädalas 2000 naela.»

Roxy Sykes. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

Jalatseid kannab ta enne müüki panekut umbes kaks kuud, sokke või sukki aga ühe päeva. «Siis hakkasin teenima 100 naela ka kõigest ühe videoga, milles oma varbaid krõnksu ajan, nii et hakkasin palju raha kokku kühveldama,» tunnistab ta.

Kuigi nii mõnigi võib sellisele sissetulekuallikale viltu vaadata, on Roxy omadega väga rahul, sest ta naudib seda, mida teeb. Teisalt peab ta seda oma tööks, mistõttu ei ole see tema jaoks tundlik teema.

Roxy Sykes. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

«Mul ei ole kunagi olnud oma tegevuse tõttu probleeme suhete loomisega ning mu sõbrad ja pere ei ole selle vastu,» kiidab Roxy. «Väga tore on pärast tööpäeva koju tulla teadmisega, et ma võin oma jalgadest tehtud fotoga veidi lisaraha teenida. Ma tean, et ma ei lõpeta seda kunagi – ma teenin nii hästi ja nii lihtsalt, et lõpetamiseks ei ole mingit põhjust!»