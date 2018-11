1924. aasta Postimehes kirjutati: «Tantsuga on kerge lavale tulla. Mõned ebamäärased liigutused, mõned kostüümi- ja dekoratsiooni-üllatused ja juba ollakse tantsija. Selle üldise suure tantsuvaimustuse, kuid üldiste väheste võimiste tagaseinal on Elmerice Parts lohutav nähtus. Lohutav juba eestkätt sellepärast, et siin esimesest pilgust silma paistab tõeline tantsijanna.»

Elmerice Elisabeth Meyer sündis 8. novembril 1878. aastal Põlva kihelkonnas Saarjärve mõisas, kus isa pidas mõisarentniku ametit. Aino Kallas on kirjutanud: «Ma ei suuda naljalt uskuda, et mõned lapsevanemad panevad oma lapsele ristinimeks just Elmerice, kui nad ei ole tavalisest romantilisema meelelaadiga. See on ühteaegu võrdselt erakordne ja kaunikõlaline nimi ning kõneleb kahtlemata tundeliste ja sentimentaalsete romaanide lugemisest. Tundub, et juba see nimi ise juhatab eelnevalt oma kandja elu ebatavalisele teele.»