Sodiaagi saladused: tähemärgid, kes vihastavad kõige kergemini

Kaljukits

Kaljukitsedel on endasse palju usku ja sellepärast ei meeldi neile inimesed, kes neis kahtlevad. Hoolimata sellest, et nad küll töötavad kõvasti ja on usaldusväärsed, ei salli nad olukordi, kus keegi tuleb neid õpetama, kuidas peaks asju tegema. Nad teavad seda isegi. Ära kahtle nende kompetentsuses, mitte iialgi!

Veevalaja

Veevalajad on üldiselt väga aktsepteerivad ja neile meeldivad «tõelised» inimesed. See tähendab, et šarlatanid ja teesklejad nendega hästi ei klapi. Veevalajad ei salli inimesi, kes püüavad neid muuta. Kui neile tundub, et näägutad liigselt või poetad vihjeid, et nad ei peaks tegema seda, mida nad teevad, annavad nad sulle kindlasti teada. Ja panevad sisimas sulle pahaks.

Neitsi

Neitsile meeldib, kui asjad ja inimesed on nende tahtmise järgi. See tähendab, et peaksid olema organiseeritud, kui nad seda tahavad, peaksid olema lõbus, kui nad tahavad ja tõsine, kui on vaja. Kui elad enda rütmi järgi, ärritad sa neid. Neile ei meeldi inimesed, kes ei arvesta teistega, on ignorantsed, vastutustundetud või lihtsalt idioodid.

Sõnn

Sõnnid ei salli inimesi, kes hooplevad ja kiitlevad liiga palju. Neile meeldib tunda, et nemad on parimad. Seega, võta teadmiseks, et kui esitad neile väljakutse, ei meeldi sa neile sisimas. Kui sa oled inimene, kes on ülimalt enesekindel, tormakas või armastab ennast natukene liiga palju, ei hinda sõnn sind kohe kindlasti. Kuid tuleb meeles pidada, et nad ei ütle seda sulle näkku mitte kunagi.

Skorpion

Skorpionid eeldavad, et inimesed veavad neid alt. Nad on tihti pettunud ja sageli kahtlevad inimeste suhtes, kellelt nad juba eeldavad, et asjad läheksid vussi. Sa oled süüdi, kuni pole tunnistatud süütuks ja pead tegema kõvasti tööd, et ära teenida skorpioni usaldus. Skorpioneid on väga lihtne solvata, sellepärast võid saada halvustava pilgu osaliseks ilma, et oleksid arugi saanud, mida sa valesti ütlesid.

Vähk

Vähkidele meeldib, kui neid kuulda võetakse, sellepärast on nende jaoks väga stressirohke, kui nad tunnevad, et ei saa piisavalt eetriaega. Samamoodi saavad nad kurjaks, kui inimesed ei kuula, mida nad räägivad. Või mis veelgi hullem - ei hooli. Lisaks hoiavad nad pikalt vimma.