Miks ei tohiks kartulit toorelt süüa?

Toores kartul ei ole tegelikult kõige parem toit ja kuigi see inimest kohe maha ei murra, on paar veenvat põhjust, miks võiks selle juurika enne söömist läbi küpsetada, kirjutab Mashed.

Esiteks sisaldab kartul vastupidavaid tärkliseid, mida seedesüsteem ei suuda lagundada, mistõttu on toores kartul raskesti seeditav ja sel on madal toiteväärtus. Läbides seedesüsteemi kaasnevad sellega suure tõenäosusega puhitused, kõhuvalu ja gaasid.

Teiseks sisaldab toores kartul ensüüme pärssivaid antitoitaineid, mis teeb raskemaks ka teiste söökide seedimise ja vähendab mitmekülgse toitumise kasulikku mõju. Kui kartul on viletsalt pestud, võid selle koorega manustada ka baktereid, mis koos mullaga sinu toidulauale jõuavad.

Eraldi tasub üle korrata, et kui kartul on tõmbunud roheliseks, ei tasu seda ei süüa ei toorelt ega küpsetatult, sest see sisaldab mürgist solaniini, mis võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja peavalu.