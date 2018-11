Solvunud naine: mees käis salaja ööklubis võõraste naistega tantsimas

«Oleme oma suhtes rääkinud, et üksi ööklubides me ei käi ning võõrastega tutvusi seal ei sobita. Omal sõnul ta ei mäleta, et oleks seal kellegi tutvuse sõlminud, kuid ma tean, et ta seda tegi. Selliseid juhtumeid - ööklubis tüdruku(te) kontaktide küsimisi on olnud kaks korda.

Mida teha? Olen solvunud ja tunnen, et ei saa teda enam usaldada. Olen haavunud, pettunud, õnnetu, ebakindel. Kuidas olukorda lahendada? Rääkida on temaga neil teemadel keeruline, ta läheb närviliseks ja ei taha enam rääkida.»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre:

«Sellises olukorras, kus üks lahkub tülitsedes ja probleemid jäävad lahendamata, saab usaldus kindlasti kannatada. Nüüd siis olete õnnetu, haiget saanud ja ebakindel, ilmselt näete ohtu ka suhete kestmajäämisele.

Praegu on väga oluline jõuda probleemi tuumani. See, et mees lahkub ja on käinud ööklubides, sõlminud tutvusi, on ikka vaid tagajärg, mehe lahendus pingetega toimetulekuks, rahuolematuse väljendus. Nüüd siis oleks vajalik jõuda selgusele, mis teie vahel toimub. Selleks ei piisa, kui räägite ja vaidlete vaid selle üle, kas mees sõlmis tutvusi või mitte. Selline tõeotsimine ei anna teile selgust suhetes toimuvas, ei vii teineteise mõistmiseni.

Jah, tõeliselt olulistel teemadel on raske rääkida ja lihtsam on valusaid teemasid vältida. Mõelge, kuhu olete toppama jäänud, mis on see teema, mis ikka ja jälle üles kerkib ja mis katkestab teema edasi arendamist ning teineteise mõistmist.

Kui olete otsustanud proovida mehega tõsiselt rääkida, siis mõelge läbi, kuidas võiks teha seda teisiti kui varem, et ei korduks vana muster (kodunt ära, ööbimine mujal, pärast faktide tuvastamine vms). Leppige enne kokku, kuidas seekord räägite, samuti võtke selleks eraldi aega. Hea oleks saada vastastikune kinnitus, et soovite mõlemad teineteist mõista ja suhetega tegelemine on oluline. Kui üks tahab ja teine mitte, siis on ka rääkimise ebaõnnestumisele eeldused loodud.

Andke teada, et tõepoolest olete mures suhte pärast, saate haiget, kui ta ära läheb, soovite mõista, mis mehele rahulolematust valmistab, mida tema ootab ja vajab suhetes. Mõistmise saavutamisel on väga oluline leppida kokku, et väldite süüdlase otsimist ja aktsepteerite üksteise tundeid, suudate üksteist tõepoolest ära kuulata (aktiivne kuulamine, näiteks: «Sulle ei meeldi, kui ma teen sulle etteheiteid, see teeb sind närviliseks, pahaseks»).

Seega aga ei pea tähendama, et lepite selliste käitumisega, mis on teie jaoks häirivad, vastuvõetamatud (sobiv viis on mina-keel: näiteks: «Ma pean väga oluliseks, et ma saaksime omavahel rääkida; on mul raske taluda, kui lahkud kodust; ma tahan mõista, mis paneb sind kodust lahkuma» jne).