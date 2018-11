Miks hakkavad mõned inimesed pärast seksi nutma?

Postkoitaalset düsfooriat võivad kogeda nii mehed kui naised, kuigi mehed tunnevad selle mõju harvem. Seksuaalekspert Kait Scalisi selgitab väljaandes Women’s Health, et selle nähtuse põhjused ei ole siiani päris selged, kuigi seda on kogenud väga paljud – ligi pool naistest ja 40 protsenti meestest.

Ühelt poolt võib emotsionaalsust pärast seksi selgitada orgasmiga vallanduv oksütotsiini tulv, mida on ühe korraga nii palju raske vastu võtta. Orgasm ei ole aga ainult füüsiline vallandumine, sellega kaasneb ka vaimne pingelangus, suurem lähedustunne kallimaga ja haavatavus.

Tundetulv pärast seksi on küll täiesti normaalne ja väga levinud, kuid vahel võib see olla seotud ka depressiooniga. Scalisi selgitusel võivad seksijärgset nuttu põhjustada ka varasemalt läbielatud traumad, mille tõttu tunded «üle keevad».

Põhiline on eksperdi sõnul endale meelde jätta, et see ei ole asi, mille pärast end hukka mõista ja halvasti tunda. «Nii uuringutest kui vestlustest klientidega tuleb välja, et enamasti peetakse nutmist halvaks,» nendib ta. «Seda eeldatakse seetõttu, et pisaraid seostatakse kurbusega. Tegelikult nutame me aga väga erinevatel põhjustel, õnnest leina ja stressileevenduseni välja.»

Seetõttu julgustab ta ka inimesi rahus nutma, kui selleks peaks tahtmine tekkima. «Lase nutul tulla ja võta see vastu või vähemalt ära suru seda alla, sest see võib olla väga tervendav. Nutmine on nagu orgasm, see on üks kõige paremaid mooduseid, kuidas kõik tunded ühekorraga välja elada.»

Kui seksijärgne nutmine tekitab sinus suurt ebamugavust, võid oma uut partnerit juba aegsasti ette hoiatada, et võid pärast mõne pisara poetada ja et see ei tähenda midagi halba. Nagunii ei ole sul väga võimalik seda kuidagi takistada või ära hoida.