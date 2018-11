5 nippi, kuidas kohtingurakendusest paremini kaaslast skoorida

1. Kanna erksaid värve.

Tinderi statistika kohaselt kannab 72 protsenti kasutajatest oma esimesel fotol neutraalset tooni rõivaid, näiteks midagi musta, tumesinist, valget või beeži. Doktor Darcy Sterling sõnab, et meie pilk kipub hajuma, kui vaatame järjest palju samalaadseid asju ja soovitab selga panna midagi erksat. «Kõik seisneb tähelepanu püüdmises. Me teame, et inimestel on palju valikuid, sellepärast on oluline olla unikaalne,» soovitab ta.

Kui sa ei taha värvilistes riietes pilti teha, vali enda foto jaoks silmatorkav taust, soovitab Cosmopolitan.

2. Vaata otse kaamerasse.

Tinderi andmete põhjal on inimestel, kes vaatavad pildil otse kaamerasse, kuni 20 protsenti suurem tõenäosus «osutuda meeldivaks», kuid see ei tähenda, et peaksid kanges poosis seistes otse kaamerasse jõllitama.

Pea lihtsalt meeles, et foto, kus oled loonud silmsideme on parem kui anonüümne pilt, kust paistab ainult su profiil.

3. Ära kata ennast kinni.

Sarnaselt kaamerast eemale vaatamisega, vähendab ka päikeseprillide või mütsi kandmine su meeldimise osakaalu 12 kuni 15 protsenti, väidab Tinderi statistika. Kuigi inimesed ei pruugi arvata, et sa midagi varjad, võib alateadlikult aksessuaaridega enda katmine saata sõnumi, et sa ei tea isegi päris täpselt, mida otsid.

4. Unusta klaasistunud pilk ja vali naeratus.

Tinder paljastab, et naeratusega foto suurendab kaaslase leidmise tõenäosust tervelt 14 protsenti. Põhjus võib peituda selles, et keegi ei taha, et ta kõrvale heidetaks ja naeratav inimene tundub sõbralikum. «Nad tunnevad ennast oma kehas hästi ja tunduvad avatumad,» selgitab doktor Darcy.

5. Näita rohkem kui ainult selfisid.

Rohkem kui 81 protsendil Tinderi kasutajatest on profiilil endast vähemalt neli pilti, kuid on oluline kindlaks teha, et kõik neist ei ole selfid. «Inimesed tahavad teada, mida oodata,» sõnab doktor Darcy. «Tuleb riskida ja näidata inimestele enda parimat versiooni, keda neil on võimalus kohata, kui te kokku saate,» täpsustab ta.