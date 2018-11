See lause aitab sul toime tulla asjadega, mille muutmine pole sinu võimuses

«See oleks küll tore, aga see ei ole vajalik» on mõte, millele terapeudid soovitavad keskenduda, kui tahad muuta asju, mis pole sinu võimuses. Proovi mõelda näiteks nii «See oleks küll tore, kui mu kolleeg X käituks niimoodi, aga see ei ole vajalik, sest mul on teised kolleegid, kes on toredad.»