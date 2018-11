Personaaltreener teeb puust ja punaseks: neli põhjust, miks süüa kanaliha

Personaaltreener ja Talleggi saadik Rauno Rikberg selgitab, et kanalihal on palju plusse – lisaks sellele, et kanalihal on kõrge proteiinisisaldus ja madal rasva-ning kalorisisaldus on ta tulvil olulisi toitaineid.

«Ma soovitan kanaliha süüa nii sportlastel kui ka neil, kelle füüsiline aktiivsus ja proteiinivajadus pole nii kõrge. Kanaliha sisaldab organismile vajalikke toitained, mis aitavad tugevdada immuunsust, parandavad tuju ja aitavad säilitada tervislikku kaalunumbrit. Näiteks nahata kanafilee sisaldab vaid 2 protsenti rasva,» märgib Rikberg ja toob välja neli põhjust, miks tasuks kanaliha igapäevamenüüsse lisada.

Kanaliha on suurepärane valkude allikas

Valgud on meie organismi ühed kõige tähtsamad ehituselemendid. Need aitavad organismi üles ehitada ja hoolitseda lihaskasvu ning ainevahetuse eest. «Kui soovid vähese vaevaga tarbida kõrgekvaliteedilist valku, siis sobib selleks kõige paremini kanaliha. Oluline on teada seda, et kanaliha küpsetamisel kasvab selles valkude osakaal, sest vesi väljub lihast. Näiteks toores kanafilees on 100 grammi kohta 21 grammi valku, küpsetatud kanafilee sisaldab aga 30 grammi valku 100 grammi kohta,» toob Rikberg näite.

Parandab meeleolu ja vähendab stressi

Kanaliha valgud sisaldavad asendamatuid aminohappeid inimorganismi vajadustele vastavates kogustes ja sobivates vahekordades. Kanalihas sisaldub märkimisväärses koguses asendamatut aminohapet trüptofaani, mis parandab meeleolu, vähendab stressi ja aitab lõõgastuda. «Kui teil on halb tuju, siis tasub samuti süüa kanaliha, sest see suurendab serotoniini taset, parandab meeleolu, aitab võidelda stressi vastu ja rahustab. Lisaks parandab ka une kvaliteeti,» lisab Rikberg.

Toetab immuunsüsteemi

Kanalihas leiduv seleen on oluline antioksüdant, mis on tarvilik immuunsüsteemi ja kilpnäärme normaalseks talitluseks ning küünte ja juuste tervise säilitamiseks. Eriti kasulik on seleen just praegusel ajal, sest piisava koguse seleeni tarbimine aitab ka immuunsüsteemi toetada. «Lühidalt kokku võttes on seleen oluliseks lüliks normaalse arengu, kasvu ning ainevahetuse protsessides. See aitab tagada immuunsüsteemi normaalset toimimist,» nendib ta.

Aitab säilitada tervislikku kaalu