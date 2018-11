Retseptisoovitus: kuum kanasupp külmetuse vastu

Ida-Tallinna Keskhaigla dieedinõustaja ja Maxima toitumisterapeut Elle Kalamägi soovitab külmetushaiguste korral otsida abi tervistavatest toiduainetest. Näitena toob ta kanasupi, mille osas on ka uuringud kinnitanud, et see on kerge antibiootilise toimega, tõhus abivahend kurnatud organismi tugevdamisel.