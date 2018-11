Aasta koka valimine: peet, vadak ja idud hea tuju kastmes

«Vanaema suured pannkoogid on siiani üks mu lemmiksööke. Need olid alati hommikusöögiks laual, kui poisikesena tema juures olin,» meenutab FoodFesti toidumessil seekordse aasta koka tiitli võitnud Vladislav Borovik (23) oma lapsepõlve Paldiskis. Pannkookide kõrvale oli vanaemal pakkuda ka riiulitäis moose. Vladislav võttis asja loominguliselt ja segas parasjagu meelepärasena tundunud keedise hapukoorega kastmeks. See kaste käib tal pannkookide juurde seniajani. Aga pannkookide retsepti hoiab vanaema endiselt vaid enda teada.